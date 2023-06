Przewaga konkurencyjna dzięki AI - jak wykorzystać sztuczną inteligencję w biznesie

Sztuczna inteligencja jako czynnik przewagi konkurencyjnej

W biznesie bardzo ważne jest zbudowanie, utrzymanie i powiększanie swojej przewagi. Rozumiana jest ona jako osiągnięcie nadrzędnej pozycji przedsiębiorstwa wobec większej liczby konkurentów na rynku. Firma jest w stanie przyciągać w takiej sytuacji do siebie więcej klientów, oferując im produkty lub usługi odpowiadające ich oczekiwaniom.

Czynnikiem przewagi konkurencyjnej może być wykorzystywanie przez firmę współczesnych technologii informatycznych, na czele ze sztuczną inteligencją (AI). Jeszcze do niedawna kojarzyła się ona właściwie jednoznacznie z przyszłością i futurystycznymi wizjami, dziś jednak jest osiągalna i możliwa do zastosowania w biznesie.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji przynosi wiele korzyści, jakie odnoszą przedsiębiorcy. Wpływa to na budowanie przewagi konkurencyjnej. Dzięki AI przedsiębiorca może: obniżyć koszty pracy,

obserwować i identyfikować zachowania klientów,

zbierać dane o odbiorcach, dotyczące m.in. ich preferencji zakupowych,

analizować dane w rekordowo krótkim czasie,

wyciągać wnioski i tworzyć spersonalizowane oferty produktów i usług,

wykrywać zależności w ogromnych zbiorach danych, tzw. big data. Dla firm sztuczna inteligencja stwarza nie tylko szanse na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, ale i na optymalizację ponoszonych kosztów.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie danych i prognozowaniu trendów rynkowych

Sztuczna inteligencja, czyli AI, ma wiele zalet. Technologia ta przede wszystkim uczy się bardzo szybko, przyswaja dane. W kilka sekund potrafi modyfikować swoje algorytmy, aby jeszcze lepiej wypełniać zadania, które zostały jej powierzone. Przy jej wykorzystaniu można lepiej, szybciej i pełniej analizować dane, także te w dużych zbiorach typu big data, które dla przeciętnego analityka stanowiłyby duże wyzwanie.

Analiza danych w ten sposób dostarcza wniosków pozwalających na lepsze podejmowanie decyzji. Trzeba uświadomić sobie, że dostępność i pełna interpretacja właściwych, sprawdzonych i pewnych informacji ma kluczowe znaczenie właściwie w każdym sektorze działalności gospodarczej. Analiza danych może znacząco zracjonalizować proces podejmowania decyzji biznesowych. Pomaga w wytyczaniu trendów rynkowych i podążania za nimi. Wskazuje momenty, gdy warto w coś zainwestować, a kiedy można przy największym poziomie zysku wycofać się z inwestycji.

Sztuczna inteligencja wprowadza rewolucję w procesie prognozowania np. sprzedaży. Nie jest on już żmudnym zadaniem dla analityków, a prognozowanie oparte na AI umożliwia przedsiębiorcom dokładne przewidywanie sprzedaży czy sytuacji, a także podejmowanie lepszych decyzji w różnych aspektach działania.

Personalizacja i usprawnienie obsługi klienta dzięki sztucznej inteligencji

Klient stoi w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa i to jego potrzeby powinny być na pierwszym miejscu przy przygotowywaniu ofert produktów i usług. Za pośrednictwem sztucznej inteligencji można znacząco usprawnić obsługę klientów i personalizować oferty. Obsługa ta powinna udzielać konsumentom szerokiej pomocy – zarówno na etapie przedsprzedażowym, posprzedażowym, jak i sprzedażowym. Niestety często tak nie jest, ale może to zmienić właśnie sztuczna inteligencja.

Szybka reakcja na pytania klientów i odpowiadanie na ich wątpliwości wymaga zatrudnienia wielu konsultantów – w stacjonarnych siedzibach firm, w biurach obsługi klienta, przez telefon i internet. Natomiast z użyciem sztucznej inteligencji można choć części odpowiedzi udzielać automatycznie, bez ingerencji człowieka. Przykładem niech będzie słynny od pewnego czasu ChatGTP. AI nie męczy się, nie musi mieć przerw w pracy ani wolnego w weekendy. Pozostaje do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy. Jeśli klient otrzymuje odpowiedź na swoje pytanie w krótkim czasie, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że zwiąże się z marką i chętniej do niej wróci, a przy tym wystawi pozytywną opinię danemu przedsiębiorstwu.

Dodatkowo sztuczna inteligencja pozwala na personalizację obsługi klienta. Chodzi o dostosowanie komunikatów i treści przekazywanej mu do jego cech szczególnych i kluczowych czynników identyfikujących. Personalizacja pomaga w zwiększaniu zadowolenia odbiorców i dostarczaniu im tego, czego szukają, a nie tego, co jest im zbędne.

Automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych za pomocą sztucznej inteligencji

Za pośrednictwem wdrażania rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji można zwiększać wydajność produkcji i systematycznie poprawiać jej jakość. Możliwa jest też z jej użyciem większa automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych. W jaki sposób?

Taka automatyzacja może obejmować wiele różnych systemów i obszarów, takich jak: optymalizowanie łańcucha dostaw – wspomaganie z użyciem AI zarządzania zapasami dla ograniczenia kosztów logistycznych;

wsparcie w tworzeniu nowych produktów na podstawie identyfikowanych trendów;

monitorowanie i analizowanie jakości produktów w czasie rzeczywistym;

wykrywanie oszustw;

zarządzanie inwestycjami i lepsze podejmowanie decyzji;

budowanie systemów rekomendacji dla klientów w odniesieniu do nowych produktów i usług;

prognozowanie sprzedaży i zarządzanie zapasami w celu optymalnego wykorzystania zasobów i redukcji kosztów logistycznych;

automatyzacja obsługi klienta poprzez chatboty. Obecnie optymalizacja procesów biznesowych za pomocą sztucznej inteligencji to jedno z najbardziej perspektywicznych rozwiązań biznesowych.

Sztuczna inteligencja w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Produkcja, obsługa klienta, analityka danych – to tylko niektóre obszary działalności gospodarczej, gdzie z powodzeniem wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. Nie należy zapominać również, że może być ona zastosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi (HR).

Przykładowo AI jest używana w branży rekrutacyjnej. Pozwala na szybsze dobieranie odpowiednich kandydatów według modelowego pracownika. Sztuczna inteligencja przejmuje na siebie od specjalistów ds. HR zadania dotyczące pierwszego etapu rekrutacji, jaką jest preselekcja. Wykorzystywana jest do komunikacji, "prześwietlania" kandydatów czy do oceny składanych aplikacji. Umawia na rozmowy kwalifikacyjne. Skraca to czas trwania rekrutacji i obniża koszty ponoszone przez pracodawcę.

Z perspektywy kandydatów na pracowników ma to duże znaczenie, ponieważ powinni oni przy tworzeniu swojego CV podejść do niego na podobnych zasadach jak przy procesach SEO (search engine optimization). W CV mają znaleźć się odpowiednie frazy i słowa kluczowe, by sztuczna inteligencja mogła je zidentyfikować i odpowiednio przyporządkować kandydata.

AI może też zarówno teraz, jak i w przyszłości, generować ogłoszenia o pracę na dane stanowiska i personalizować wiadomości do kandydatów w serwisach rekrutacyjnych.

Udoskonalanie produktów i usług dzięki sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja pozwala na gromadzenie informacji od klientów o poszukiwanych produktach, usługach i rozwiązaniach. Może umożliwić analizę komentarzy posprzedażowych klientów i na tej podstawie wyciągać wnioski co do doskonalenia produktów czy usług. Ponadto może wykorzystać analitykę predykcyjną, by pomóc w identyfikacji tego, którzy klienci najprawdopodobniej dokonają zakupu, a na które produkty i usługi w najbliższej przyszłości będzie największy popyt.

Zwiększanie efektywności marketingowej za pomocą sztucznej inteligencji

Współczesny marketing ukierunkowany jest na obsługę klienta w trybie zdalnym. To odbiorca i jego potrzeby pozostają w centrum zainteresowania firm. Sztuczna inteligencja dzięki swoim algorytmom uczenia maszynowego może pomagać w e-marketingu, ponieważ jest zdolna do profilowania klientów na podstawie tzw. wzorców behawioralnych, inaczej na podstawie schematów ich zachowań. Ponadto tworzy zindywidualizowane systemy rekomendacyjne, opierając się na dużych zbiorach danych.

Zabezpieczenie danych i zarządzanie ryzykiem przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji

Pomimo tak licznych zalet, jakie ma sztuczna inteligencja w biznesie, trzeba właściwie w parze z nią zarządzać ryzykiem, m.in. w zakresie zapewnienia pełnego bezpieczeństwa danych, na których bazują systemy uczenia maszynowego.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii zmienia podejście do zarządzania ryzykiem. Z jednej strony AI pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pewnych procesów i ułatwi natychmiastowe reagowanie na nieprzewidziane sytuacje, ale z drugiej wiąże się z zagrożeniami, przed którymi trzeba się już teraz zabezpieczać.

Zaletą AI w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania biznesu jest to, że uczenie maszynowe pozwala sprawnie i szybko przetwarzać naprawdę bardzo duże zbiory danych i wykrywać np. potencjalne anomalie prowadzące do powstawania awarii czy innych szkód. Automatyzacja, którą zapewnia AI, umożliwia natychmiastowe uruchomienie procedur zapobiegających kryzysom.

Jednak zaangażowanie AI stwarza wyzwania dla bezpieczeństwa danych, ich liczby i jakości. Błędna konfiguracja czy stworzenie algorytmu o niepożądanym działaniu może być dotkliwe w skutkach dla biznesu i powodować duże straty, za które nie wiadomo kto będzie odpowiedzialny.

Przyszłość wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie – jakie są trendy i perspektywy?

Obecnie, jak wskazał raport "The State of AI 2020" przygotowany przez McKinsey, co drugi badany podmiot przyznał, że wykorzystuje potencjał sztucznej inteligencji w co najmniej jednym z aspektów swojej działalności. Skoro już w 2020 roku było to tak powszechnym działaniem, trzeba się spodziewać, że zastosowanie AI będzie coraz szersze. Implementacja rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję przestaje być działaniem wyłącznie proinnowacyjnym, ale również dostarcza przedsiębiorcom wymiernych korzyści biznesowych.

AI ma możliwości, by dokonać prawdziwej transformacji różnych procesów biznesowych na odmiennych płaszczyznach. Będzie prowadziła do zmian w całych sektorach, modyfikacji modelu działalności gospodarczej, w kierunku automatyzacji, przy jednoczesnym zwiększaniu zysków i stworzeniu nowych źródeł wartości. Technologie zwiększają przewagi przedsiębiorstw w zakresie przychodów i nie tylko. Sztuczna inteligencja usprawnia też procesy HR i obsługę klientów, działania marketingowe czy też analizowanie danych.

Nie należy jednak zapominać i o tym, że niesie ona ze sobą ryzyko kradzieży danych i wykorzystywania ich przez np. korporacyjnych szpiegów. Pojawiają się też głosy, że AI może usprawniać pracę ludzi, a nawet w przyszłości praca ludzkich rąk przestanie być potrzebna.

