Jak sztuczna inteligencja wpływa na rozwój nowych usług

Transformacja branż dzięki sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja wpływa na biznes na wiele sposobów. W krajach najbardziej inwestujących w nowe technologie na każdym kroku można spotkać nowe sposoby użycia AI. To zmienia biznes i społeczeństwo. Transformacja już się dokonuje i trudno liczyć, że ktokolwiek to zatrzyma. Dlatego trzeba przygotować się na to, co będzie miało miejsce w przyszłości. Na każdym kroku może nam wówczas towarzyszyć sztuczna inteligencja, wspierająca w różnych momentach życia.

Przyszłość AI jest świetlana. Na razie cyfrowa rewolucja dość ostrożnie postępuje w różnych aspektach naszego życia. Sztuczną inteligencję znajdziemy w urządzeniach, z których na co dzień korzystamy, m.in. w samochodach, telefonach, komputerach, w sklepach czy w szpitalach i bankach, a to jeszcze nie koniec. Kolejni przedsiębiorcy prześcigają się w zdobywaniu wiedzy na temat AI i jej wykorzystania. Sprawdź w związku z tym, jak sztuczna inteligencja już teraz wpływa na rozwój nowych usług.

Ajay Agrawal, Joshua Gans i Avi Goldfarb, czyli autorzy książki "Prediction Pytie: The Simple Economics of Artificial Intelligence", zwracają uwagę, że im mniej będzie kosztować wykorzystywanie w praktyce sztucznej inteligencji, tym bardziej ta nowoczesna technologia będzie się upowszechniać. Wzrośnie jej bezdyskusyjna przydatność dla człowieka, przez co wkrótce wpłynie na niemalże każdą gałąź biznesu i jednocześnie będzie obecna niemal we wszystkich aspektach ludzkiego życia.

Zastosowania sztucznej inteligencji w usługach medycznych

Bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji, jest zastosowanie jej w usługach medycznych. Zgodni są co do tego naukowcy. Eksperci Siemens Financial Services wypowiedzieli się w swoim raporcie "Financing digital transformation: healthcare", że jednym z najważniejszych obszarów, których rozwój może wydatnie przyczynić się do zwiększenia poziomu cyfryzacji opieki zdrowotnej, będzie właśnie wykorzystanie sztucznej inteligencji w szeroko pojmowanej diagnostyce. Wyliczono nawet, że do 2030 r. światowa wartość rynku ma wzrastać o jedną trzecią w każdym roku, docelowo do niemal 13,3 mld dolarów.

Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji w obszarze usług medycznych można osiągnąć wiele korzyści: zwiększyć dostępność i efektywność świadczeń,

zoptymalizować koszty świadczenia usług medycznych,

skrócić czas oczekiwania na usługę medyczną.

Sztuczna inteligencja w sektorze finansowym

Sektor usług finansowych jest kolejnym, w którym wdrażana jest sztuczna inteligencja. Ma to na celu opracowanie dla klientów takich narzędzi nowej generacji, które będą w stanie lepiej, szybciej i we wszechstronniejszy sposób analizować dane i prowadzić do lepszej personalizacji świadczonych usług finansowych. Systemy AI potrafią bardzo szybko gromadzić i analizować informacje, a nawet wyciągać z nich wnioski.

Procesy analizowania można połączyć z dążeniem do automatycznego dopasowania według potrzeb i pragnień klientów, produktów i usług finansowych. M.in. sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do komunikacji klientów banków z chatbotami, ale również w obrębie analizy wniosków kredytowych oraz w przypadku weryfikacji tożsamości klientów np. ubiegających się o zobowiązania.

Doświadczenia klienta dzięki sztucznej inteligencji w sektorze handlu detalicznego

Systemy sztucznej inteligencji zostały wdrożone w handlu detalicznym. Jakie doświadczenia ma w związku z tym sam konsument? Czy odczuwa, że na różnych etapach podejmowania decyzji zakupowych może mieć do czynienia z AI? Zwykle nie, ale należy zwrócić uwagę, że właśnie handel detaliczny był jedną z pierwszych branż, które zdecydowały się na powszechne wykorzystywanie sztucznej inteligencji.

Do najważniejszych, szeroko rozpowszechnionych przykładów stosowania AI w handlu detalicznym należy zaliczyć: automatyczne systemy obsługi klienta online, oferujące zoptymalizowane rozwiązania;

możliwość skorzystania z pomocy wyspecjalizowanych doradców zakupowych;

systemy rekomendowania produktów;

uzyskanie optymalnej dostępności właściwych produktów w odpowiednim miejscu czy czasie. Zastosowanie AI pomaga w budowaniu lojalności klientów wobec marki czy sklepu, w łatwiejszej obsłudze na każdym etapie kontaktów ze sklepem, a także na ocenianie i kupowanie produktów.

Automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji

Kolejnym ważnym sposobem wykorzystania sztucznej inteligencji jest optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych, co polega na użyciu technologii, by zastąpić, przyspieszyć czy choćby ulepszyć ręcznie wykonywane dotychczas procesy. Im szybciej są one realizowane, tym mniejsze koszty można w związku z nimi ponosić, a przy tym dążyć do poprawy jakości świadczonych usług.

W praktyce polega to na tym, że wykorzystywane są różne algorytmy czy techniki uczenia maszynowego, by komputery mogły na podstawie wprowadzonych danych wykonywać zadania powtarzalne, rutynowe. Takie, które zajmują dużo czasu pracownikom, a nie ma konieczności, by to ludzie je wykonywali.

Wśród różnych sposobów użycia AI do automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych można wymienić: przetwarzanie języka naturalnego na język zrozumiały dla komputerów – pozwala to np. analizować wiadomości mailowe czy komentarze klientów;

personalizację produktów i usług do zmieniających się potrzeb klientów, na podstawie analizy zachowań zakupowych;

przetwarzanie dokumentów w sposób automatyczny, dla usprawnienia procesów biznesowych;

prognozowanie popytu dla dostosowania produkcji. Wykorzystując sztuczną inteligencję w usługach biznesowych, można obniżać koszty działalności dzięki automatyzacji wielu procesów, a przy tym poprawiać jakość takich usług. Zwiększa się konkurencyjność firm.

Sztuczna inteligencja w usługach podróżniczych

Także sektor turystyczny może i korzysta ze sztucznej inteligencji. Przy świadczeniu usług podróżniczych przydaje się ona przy dopasowywaniu ofert do zwyczajów zakupowych klientów. Może przedstawić najbardziej spersonalizowane oferty klientowi, który dostarcza jej informacji dzięki wyborom np. w wyszukiwarce wyjazdów turystycznych. Ponadto sztuczna inteligencja pomoże w tłumaczeniu ofert od zagranicznych touroperatorów i przedstawianiu ich polskim klientom.

Przykładem takiego wykorzystania AI jest platforma technologiczna Sabre. Firma Sabre i Google opracowały pierwszą w branży podróżniczej platformę opartą na AI. Pomaga ona klientom w szybkim dostarczaniu trafnych, spersonalizowanych treści i materiałów.

Wyzwania związane z wprowadzaniem sztucznej inteligencji w nowe usługi

Z roku na rok pojawiają się nowe możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji i tworzenia dzięki niej usług. Jednak wyzwaniem pozostaje, czy jest ona w stanie zastąpić pracę człowieka i czy klient rozmawiający np. z chatbotem będzie obsłużony tak samo, jak przez konsultanta.

Ponadto pojawiają się wyzwania związane z wprowadzeniem sztucznej inteligencji w nowe usługi. Nie ma ram prawnych funkcjonowania usług opierających się na AI. Nie wiadomo, kto ma być odpowiedzialny np. za sugerowane rozwiązania dla klientów, jakie podsuwa im sztuczna inteligencja, a to nie jedyny problem z nią związany.

Etyka i odpowiedzialność w zastosowaniach sztucznej inteligencji w usługach

Rozwój technologii sztucznej inteligencji powoduje, że pojawiają się nowe możliwości budowania lepszych usług i całych modeli biznesowych. AI analizuje dane, przedstawia wyniki, rozmawia z klientem, może też weryfikować informacje. Czy jednak wykorzystanie przy świadczeniu i tworzeniu nowych usług sztucznej inteligencji jest działaniem w pełni etycznym i odpowiedzialnym? Niekoniecznie, a obawy związane np. z bezpieczeństwem wrażliwych danych o klientach są całkiem uzasadnione.

Ważne jest skupienie się na zagadnieniach etycznych w kontekście stosowania nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. Twórcy rozwiązań z zakresu AI powinni zmierzać do zapewnienia, że ich systemy działają w sposób zgodny z podstawowymi wartościami, etyką, moralnością, a przy tym nikomu nie szkodzą.

Przyszłość rozwoju nowych usług z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

‌Dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego można zautomatyzować obsługę klienta, personalizować oferty firm, a także szybciej i skuteczniej analizować dokumenty. Wszystko to powoduje, że przedsiębiorstwa działają wydajniej i bardziej efektywnie. Wykorzystanie AI to z pewnością przyszłość rozwoju nowych usług, które jak na razie nie są jeszcze dobrze znane lub nie istnieją. Kreatywne podejście do sztucznej inteligencji umożliwi wdrażanie jej do kolejnych branż działalności gospodarczej i sfer życia.

