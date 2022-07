Jak należy przechowywać dokumentację płacową?

Dokumentacja płacowa – co do niej zaliczamy?

Przedsiębiorca zobowiązany jest w myśl art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy do prowadzenia i przechowywania w odpowiedni sposób dokumentacji kadrowo-płacowej, inaczej dokumentacji pracowniczej, obejmującej akta osobowe oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy . Zakres takiej dokumentacji określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej dla każdego zatrudnionego z osobna. Obejmuje ona między innymi kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Mianem tym określa się wszystkie zaświadczenia czy karty i dokumenty związane z zatrudnianiem.

Co zawiera dokumentacja płacowa?

Jakie dokumenty płacowe należy przechowywać?

W zakresie dokumentacji płacowej przechowywanie dokumentów dotyczy karty wynagrodzeń bądź ich odpowiedników. Przechowuje się je przez okres wymaganego dostępu do tego rodzaju informacji, jaki wynika z przepisów emerytalnych, rentowych czy podatkowych.

Jak długo powinna być przechowywana dokumentacja osobowa i płacowa? Archiwum powinno istnieć przez co najmniej 5 lat, zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Dotyczy to przechowywania listy płac, kart wynagrodzeń albo innych dowodów, na podstawie których można ustalić podstawę wymiaru emerytury lub renty pracowników.

Dziesięcioletni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym dokumentacji płacowej, zawsze liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy wygasł, dzięki czemu zakład nie musi liczyć go oddzielnie dla każdego zatrudnionego.

Pracodawca powinien przechowywać dokumentację płacową wraz z dokumentacją pracowniczą w zabezpieczonym miejscu, do którego dostęp będą miały wyłącznie osoby upoważnione do tego. Może być to archiwum prywatne lub zakładowe. Wszystkie warunki przechowywania dokumentacji określa rozporządzenie z dnia 15 lutego 2005 roku.