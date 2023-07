Jak rozliczać dodatkowe dochody z działalności online?

Rodzaje dodatkowych dochodów z działalności online

Obowiązki podatkowe związane z dochodami z działalności online

Wszystko to dodatkowe dochody, odrębne względem przychodów z działalności gospodarczej. Jako takie podlegają odrębnemu rozliczeniu z fiskusem. Dochody z umów-zleceń i umów o dzieło są zaliczane do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Najem, np. powierzchni reklamowej, będzie odrębnym źródłem zarobków, o ile strona, na której umieszczane są reklamy, nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wybór odpowiedniej formy prawnej dla swojej działalności online

Rzadko kiedy dochody online pozyskuje się w firmie, której forma prawna jest spółką komandytowo-akcyjną czy akcyjną. Zwłaszcza jeśli są to dochody dodatkowe. Możesz je również pozyskać w ramach działalności nierejestrowanej (nieewidencjonowanej). Jeśli masz po prostu dodatkowe źródło dochodów online, a są one niskie, nie będzie to uznane za działalność gospodarczą. Możesz prowadzić drobną działalność zarobkową osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Od lipca 2023 roku próg przychodów, poniżej którego nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, wynosi 2700 zł brutto miesięcznie.

Rejestracja działalności online i formalności z tym związane

Jak wspomnieliśmy, przy prowadzeniu działalności online w sposób zorganizowany, ciągły, zarobkowy i we własnym imieniu musisz taką działalność zarejestrować. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej można to zrobić online.

Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji finansowej

Terminy i obowiązki związane z rozliczeniem dodatkowych dochodów online

W związku z rozliczaniem dodatkowego dochodu online musisz pamiętać, by do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia czy do 20. dnia miesiąca następującego po danym kwartale rozliczeniowym wpłacić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w odpowiedniej wysokości. Do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni powinno być realizowane także rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.