Jest kandydat na prezesa Banku Światowego. Wybór ma w kieszeni

Bank Światowy od 1 lutego funkcjonuje bez prezesa. To efekt niespodziewanej rezygnacji dotychczasowego szefa tej instytycji. Amerykanin Jim Yong Kim w oświadczeniu z 7 stycznia nie poinformował o powodach skrócenia o trzy lata swojej drugiej kadencji. Do czasu wyłonienia następcy bankiem zarządza dyrektor wykonawcza Kristalina Georgiewa.

David Malpass to amerykański ekonomista, który z Donaldem Trumpem związany jest od kilku lat. Był m.in. jego doradcą gospodarczym w trakcie kampanii prezydenckiej z 2016 r. W latach 80-tych i 90-tych pracował w administracjach Ronalda Regana i George’a H.W. Busha w Departamencie Skarbu Stanów Zjednoczonych.

Później przez 15 lat był głównym ekonomistą banku Bear Stearns. Swoją przygodę z tym bankiem zakończył w 2008 r. już po wybuchu światowego kryzysu gospodarczego. Co ciekawe, jeszcze w sierpniu 2007 r. publicznie wzywał inwestorów do tego, by nie przejmowali się negatywnymi prognozami dot. amerykańskich portfeli rynków kredytów hipotecznych, które stały się przyczynkiem dla rozchwiana całego światowego systemu gospodarczego.