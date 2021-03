Kanał Sueski jeszcze zakorkowany. "Podkop" powinien pomóc. Pytanie - jak szybko? Polskie firmy czekają

Cały świat patrzy na postęp tych prac. Doba przestoju w Kanale Sueskim to zatrzymanie ok. 50 statków i 2,5 mln ton ładunków.

Dość powiedzieć, że w czwartek szef holenderskiej firmy, która próbuje go oswobodzić, zapowiedział, że może to zająć nawet całe tygodnie. Wszystko zależy od pogody i prądów.

Jak na razie, to największy morski, korek w historii. W kolejce czeka już ok. 160 statków i to po obu stronach. Jak ocenia Reuters, korek sprawił, że koszty przewozu benzyny wzrosły o 73 proc. Wszystko to w ciągu ostatnich trzech dni.