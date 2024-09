Kiedy będziemy płacić mniej za prąd? Minister wskazuje datę

D...nie Polak... 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jeśli chodzi o ceny energii w 2025 to planują coś takiego: znacznie wyższe zyski spółek energetycznych oraz znacznie wyższe wpływy z VAT z energii. Więc co nastąpi? Podwyżki cen energii. Nie wierzysz? To się przekonasz.