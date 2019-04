Kim jest Piotr Misztal? Milioner zagroził szkole pozwem, nauczycielom proponuje pracę za 8 tys.

Piotr Misztal to łódzki biznesmen i były poseł. Wraca na języki po tym, jak zagroził pozwem jednej ze szkół w Łodzi . Strajk nauczycieli może osobiście dotknąć Misztala, jego syn zdaje w tym roku maturę. Przynajmniej powinien, bo przez prostest do egzaminu może nie dojść. Jeśli ten scenariusz się spełni, milioner zapowiada, że wyciągnie prawne konsekwencje.

Kim jest Misztal?

W internecie wciąż krąży nagranie zrealizowane dla programu "Teraz My". Misztal oprowadza dziennikarza po swoim domu. Można stwierdzić, że panują tam "skromne" warunki, w porównaniu do posiadłości, w której mieszka obecnie.

Tylko za lampy nad wejściem do domu Misztal wydał ponoć 85 tys. zł. Drugie tyle zapłacił za oświetlenie salonu, a 440 tys. zł przeznaczył na fotele. Comiesięczna pensja ogrodnika to 12 tys. zł. Dom powstawał dwa lata.

Burzliwa kariera

Życie Piotra Misztala to nie tylko pasmo sukcesów. Milioner wikłał się w mniejsze lub większe problemy z prawem. Pierwszy wyrok usłyszał w 1999 r. Łódzki sąd skazał go za fałszowanie dokumentów. Kolejny występek miał miejsce kilka lat później. W 2006 r. ten sam sąd ukarał biznesmena karą grzywny, bo Misztal uniemożliwił kontrolę swojej firmy.

Misztal polityk

Start w wyborach prezydenckich i wcześniejsza przynależność do Samoobrony to nie jedyna działalność polityczna łódzkiego biznesmena. Choć rzeczywiście Samoobrona stanowiła dla Piotra Misztala początek obecności w polityce.

W 2005 r. milioner trafił do Sejmu, został wybrany z list łódzkiego okręgu. Jednak już w marcu 2006 r. Misztala usunięto z klubu parlamentarnego. Po tym sam wystąpił z partii. Od września do grudnia 2006 r. należał do klubu parlamentarnego Ruch Ludowo-Narodowy (RLN). Po tym czasie, do końca kadencji, był posłem niezrzeszonym.