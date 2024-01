"Kolesiostwo" w spółkach Skarbu Państwa. Ekspertka: znowu zatrzymamy się na aferach

- Gdybyśmy mieli w Polsce w spółkach Skarbu Państwa niezależną od polityków kadrę menadżerską i zarządzanie, które polega na łączeniu biznesu z dobrem publicznym, to byśmy dziś mogli myśleć o tym, jak rozwijać kraj i zadbać o to, by inwestycji było w Polsce jak najwięcej. Bo to prowadzi do rozwoju społeczno-gospodarczego na przestrzeni lat - powiedziała w programie "Newsroom" WP dr Edyta Wojtyla z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. - Znowu zatrzymamy się na aferach. Trzeba to naprawić, bo system doboru zarządów był patologiczny, niejasny i niejawny. Problem "kolesiostwa", nepotyzmu w tego typu strukturach jest od wielu lat, nie od ośmiu. Trzeba o tym pamiętać. Pora to uporządkować, ale to tylko jeden z elementów. Mamy wiele innych ważnych rzeczy do zrobienia już dzisiaj - uważa ekspertka.