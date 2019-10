wyniki wyborów Marcin Lis 2 minuty temu

Konfederacja w Sejmie. Propozycje gospodarcze formacji

Paliwo po 3 zł, dziesięciokrotne podniesienie kwoty wolnej od podatku i dobrowolny ZUS - to tylko część z gospodarczych postulatów Konfederacji, z którymi formacja wchodzi do Sejmu. Część z nich mogłoby zyskać poparcie PiS, gdyż są zbliżone do zapisów choćby projektu nowej Ordynacji Podatkowej.

