Koniec Izery. Będą zwolnienia grupowe

Projekt Izera, pierwszy polski samochód elektryczny, nie zostanie zrealizowany. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", spółka ElectroMobility Poland zwolni ok. 40 osób. Pracowników o zwolnieniach poinformowano 28 lutego. Z pracą pożegnają się osoby zatrudnione w różnych działach spółki. "Dziennik Zachodni" przypomina, że w 2023 r. EMP zatrudniała 90 osób oraz zakładano, że przy Izerze powstanie nawet 3 tys. miejsc pracy.

- Decyzja ta ma związek z modyfikacją sposobu realizacji projektu przez ElectroMobility Poland, a tym samym koniecznością dostosowania profilu stanowisk do przyszłych potrzeb. Wynika ona również z przedłużającego się procesu pozyskania finansowania, co powoduje konieczność optymalizacji struktury kosztów. Jest to dla nas decyzja bardzo trudna, ale w obecnej sytuacji konieczna – podała spółka w oświadczeniu opublikowanym przez "DGP".