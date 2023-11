Koniec sztandarowego programu PiS? Może zabraknąć pieniędzy

Gdyby banki były dziś zmuszone składać dokładne raporty na temat popytu na "Bezpieczny Kredyt 2 proc.", to dostałyby już pewnie zakaz przyjmowania kolejnych wniosków – wynika z szacunków HREIT. Wszystko wskazuje na to, że jeśli politycy nie dosypią do tego programu pieniędzy, to już na początku 2024 banki mogą nie przyjmować wniosków.