Koronawirus na świecie. Ray Dalio ocenia, że wielu ludzi czeka bankructwo

- To, co się teraz dzieje, nie zdarzyło się wcześniej za naszego życia - powiedział Dalio w CNBC. - Będą ludzie, którzy bardzo dużo stracą. Potrzeba, aby rząd wydał mnóstwo pieniędzy, olbrzymie pieniądze - dodał, cytowany przez "Puls Biznesu".

Zdaniem Raya Dalio, pakiet stymulacyjny dla gospodarki powinien wynosić co najmniej 1,5-2,0 bilionów dolarów. To więcej niż zaproponował Biały Dom. Propozycja prezydenta Donalda Trumpa wynosi 0,85-1 bilionów dolarów.

Gospodarkę kwotą 1 biliona dolarów chce wesprzeć Fed. Swoje dołożyć też mają inne banki centralne. Jednak Dalio ocenia, że straciły one zdolność stymulacji, ponieważ stopy procentowe są na dnie.

Zobacz też: Koronawirus. Tarcza antykryzysowa. "To nie jest zamknięty projekt"

- Wielu ludzi zbankrutuje - ostrzega Dalio, który sam stracił przez pandemię. Jak podaje portal strefainwestorow.pl, dwa miesiące temu fundusz miliardera uznał, że warto teraz inwestować przede wszystkim w złoto i akcje. Tymczasem koronawirus doprowadził do tego, że S&P500 spadł o ok. 17 proc., a złoto wyceniane w dolarach - o ok. 1,5 proc.