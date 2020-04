Koronawirus odbije się na cenach. Eksperci DNB Bank: Żywność może zdrożeć nawet o 10 proc.

Bardzo poważnym problemem dla branży spożywczej będzie brak sezonowych pracowników. Jak oceniają eksperci, na rynku może zabraknąć od 40 do 50 proc. pracowników sezonowych. Tymczasem sama Hiszpania potrzebuje do zbioru truskawek 16 tys. osób.

- W Niemczech sektor potrzebuje aż 286 tys. czasowych pracowników każdego roku. We Francji szacuje się, że do pracy zabraknie ok. 200 tys. ludzi, w Wielkiej Brytanii 90 tys., a w Szwajcarii 33 tys., ale największe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych jest we Włoszech, które wynosi 370 tys. Problem ten dotknie również Polskę, gdzie zabraknie pracowników z Ukrainy - powiedziała menedżer ds. klientów strategicznych w DNB Bank Polska Magdalena Szlezyngier, cytowana w komunikacie.