Koronawirus. Orlen podwoi poziom produkcji płynu do dezynfekcji

Dwa razy większa produkcja płynu do dezynfekcji rąk niż dotychczas. Taką decyzję podjął zakład Orlen Oil w Jedliczu. Dzięki temu do Agencji Rezerw Materiałowych, innych instytucji oraz do klientów trafi w kwietniu 5 mln litrów płynu.

