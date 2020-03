PKN Orlen dołoży kolejne 4 mln zł na walkę z koronawirusem w Polsce

- Dziś jest to przede wszystkim służba zdrowia i jej pracownicy, którzy z ogromnym poświęceniem wykonują swoje obowiązki. Wspieramy ich wysiłki i zaangażowanie w ratowanie życia i zdrowia Polaków, przekazując darowizny w łącznej kwocie 10 mln złotych na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej, niezbędnych w walce z koronawirusem - powiedział Obajtek.

Oznacza to dodatkowe 4 mln złotych przekazanych do placówek medycznych walczących z pandemią. Fundacja Orlen bowiem już wcześniej przeznaczyła 6 mln złotych dla 11 szpitali w całej Polsce. Dzięki tym pieniądzom mogą one m.in. poszerzyć bazę laboratoryjną, zakupić karetki, sprzęt medyczny, a także kombinezony ochronne, gogle, przyłbice, maseczki i rękawiczki chirurgiczne oraz środki dezynfekcyjne.