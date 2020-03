W USA rośnie bezrobocie. Przybyło ponad 3 mln osób bez pracy

3,3 mln nowych wniosków o zasiłek wpłynęło do amerykańskich urzędów. A to i tak, zdaniem ekonomistów mBanku, nie pokazuje pełnej skali zjawiska, bo dane nie obejmują osób, które nie zgłosiły się po świadczenie, albo nie zostali obsłużeni z powodu kolejek, czy przeciążenia systemów.

"W przeciwieństwie do recesji z przeszłości, kiedy często pogorszenie koniunktury było stopniowe, tu będziemy mieć do czynienia z natychmiastowym, potężnym uderzeniem. Niczym fala tsunami, ograniczenia związane z pandemią w sposób natychmiastowy sparaliżowały wiele biznesów, a inne znacząco skomplikowały. Jest oczywistym, że w tej sytuacji firmy będą zwalniać pracowników. Oczywiście sytuacja jest nadzwyczajna i dla dużej części firm przestój będzie (miejmy nadzieję) chwilowy. Rządy podejmują też działania osłonowe. Wczoraj w USA Kongres zaakceptował największy w historii pakiet ratunkowy, a kilka dni temu Fed zapowiedział działania mające dostarczyć firmom niezbędnego finansowania. To ważne, ale tak długo, jak firmy nie wiedzą, kiedy będą mogły normalnie działać, będą raczej skłonne to ograniczania wszelkich zbędnych kosztów w celu przetrwania" - komentuje Przemysław Kwiecień z Domu Maklerskiego XTB.