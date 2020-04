Koronawirus uderza w oświatę. Nauczyciele obawiają się cięć kadrowych

Broniarz wskazał, że "miasta muszą ratować stan finansów publicznych", co określił jako "kuriozum". Chodzi o fakt, że pensje nauczycieli finansują samorządowe budżety. Dlatego też Marek Wójcik, sekretarz zarządu Związku Miast Polskich, podkreślił, że samorządy chcą współdecydować o sieci edukacyjnej. Po to, by "nie trzymać szkół, w których nie ma dzieci".