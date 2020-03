Koronawirus w Niemczech. Pracę stracić może nawet 1,5 mln osób

To, jak dynamicznie zmieniają się nastroje wywołane przez pandemię koronawirusa, pokazują szacunki tych samych badaczy z czwartku ubiegłego tygodnia. Przy optymistycznym wariancie zakładali oni wówczas, że PKB Niemiec "skurczy" się o 1,5 proc. - podaje "Fakt" za Deutsche Welle,

Pogłębiający się kryzys u naszych zachodnich sąsiadów uderzy rykoszetem także w nasz kraj. Wynika to z faktu, że polska gospodarka jest w znacznym stopniu powiązana i zależna od niemieckiej.

Obecnie think tank zakłada, że tylko dwumiesięczny spadek aktywności ekonomicznej (do poziomu 60 proc. wykorzystania mocy wytwórczych) oznacza dla niemieckiego PKB spadek o 7-11 proc. w skali roku. A to zaledwie wariant optymistyczny.