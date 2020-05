Koronawirus w Polsce. Co czwarty z nas odczuł stratę dochodów

Aż 27 proc. Polaków dotknął kryzys związany z pandemią koronawirusa - wynika z badań CBOS. To oznacza, że co czwarty Polak ma z tego powodu niższe dochody. A jeśli nie on, to ktoś z najbliższej rodziny.

