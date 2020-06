Koronawirus w Polsce. "Meblarskie" ognisko wciąż groźne, nie działa duży zakład, a nawet oddział Sanepidu

Jednak zakażenia nie ograniczają się tylko do tego powiatu. Wiele osób dojeżdża do fabryk mebli w okolicach Kępna z województwa łódzkiego - na przykład z powiatów wieluńskiego i wieruszowskiego. I tam notuje się sporo nowych przypadków. W tym pierwszym powiecie jest obecnie ok. 50 aktywnych przypadków, w tym drugim niemal 80. Od początku epidemii w obu powiatach zanotowano ok. 240 zakażeń.