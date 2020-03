Koronawirus w Polsce. Uścińska: emerytury są bezpieczne. ZUS sprosta realizacji tarczy antykryzysowej

ZUS jest już gotowy do wypłat na kwiecień. - Co więcej przygotowane są już środki do wypłaty 13. emerytury. Sytuacja Zakładu jest stabilna. Zapewniam, że będziemy realizować nasze ustawowe zadania - mówiła Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

