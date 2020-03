Koronawirus we Włoszech. Rząd przeznaczy 7,5 mld euro na walkę ze skutkami epidemii

Jeśli chodzi o państwa europejskie, to we Włochy epidemia koronawirusa uderzyła najmocniej. Wirus z Chin zdiagnozowany został u ponad 3,8 tys. osób. Dlatego też rząd włoski znalazł 7,5 mld euro na walkę z epidemią. Premier Giuseppe Conte zapowiedział, że wsparcie trafi do rodzin i firm.

