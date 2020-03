Koronawirus we Wrocławiu. 26 -letni Polak wrócił z Wielkiej Brytanii. Zakażony jest w izolatce

- 26-letni Polak z Wielkiej Brytanii dwa dni temu trafił do nas do szpitala. Testy potwierdziły zakażenie koronawirusem. Pacjent jest w dobrym stanie i

nie jest z grupy ryzyka. Przebywa w izolatce i jest pod stałym nadzorem i opieką - mówi moeny.pl Urszula Małecka, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.