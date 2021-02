Koronawirus wykończy węgiel? Niemieccy naukowcy nie mają wątpliwości

MYŚLEĆ.. 1 godz. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

W naszym kraju przed kilku laty gdy politycy bedacy w opozycji aspirowali do przejęcia władzy ustawodawczej dostrzegli , iż bardziej efektywne dla nich jest przekonywanie mieszkańców Śląska , że węgiel to nasze , polskie ,, zródło egzystencji " , aniżeli do bezspornego faktu o nieuniknionej potrzebie zastepowania węgla innymi surowcami energetycznymi . Jadąc na tym ,, koniku '" wykorzystali górników jako ,, swój " elektorat wyborczy , wygrali wybory i ,, obsadzili " sie na wiele, wiele lat w miejscach przynoszacych IM MATERIALNE KORZYSCI . A górnicy , no cóz, są tam gdzie byli , albo nawet jeszcze ,, niżej "...