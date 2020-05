Kursy walut. RPP może w tym tygodniu obniżyć stopy procentowe.

- Obniżka stóp procentowych o 45 pb na najbliższym posiedzeniu nie jest w pełni zdyskontowana przez rynek, stąd realizacja naszej prognozy może doprowadzić do osłabienia złotego – oceniają.

Obniżki miały z jednej strony ulżyć kredytobiorcom w trudnym czasie epidemii koronawirusa. Z drugiej, tani kredyt ma stymulować konsumentów i firmy do wydawania pieniędzy i inwestowania, co pobudziłoby gospodarkę do wzrostu.