Lekarze grożą ogólnopolskim protestem. "Sytuacja jest tragiczna"

"Mimo, że opublikowane niedawno wyniki raportu badania Ariadna udowodniły, że jeśli pytani sprawowaliby władzę to w pierwszej kolejności zajęliby się poprawą działania ochrony zdrowia, to rządzący w swoim najnowszym programie nie uwzględnili w ogóle tego obszaru. Trzeba mieć świadomość, że niedobór środków na publiczną ochronę zdrowia to nie to samo, co brak środków na połączenia autobusowe czy wyprawkę dla ucznia. Tutaj brak pieniędzy przelicza się wprost na ludzkie cierpienie, a niekiedy utratę życia" - piszą przedstawiciele OZZL w swoim manifeście.