Lex TVN to tylko część. Tak PiS blokuje inwestycje

Zagraniczni inwestorzy zniechęceni przez przegłosowanie lex TVN? - Takie wydarzenia zawierają się w jednym, ważnym stwierdzeniu – otoczenie instytucjonalne. Bada się, jak ono wpływa na wzrost gospodarczy, inwestycje, koniunkturę. Międzynarodowy Fundusz Walutowy dysponuje badaniami z dziesiątek krajów, które miały podobne kłopoty w przeszłości. Wnioski są jasne. Gdy to otoczenie instytucjonalne w państwie się pogarsza, cierpi na tym wzrost gospodarczy. Firmy mniej chętnie inwestują, gospodarka docelowo gorzej się rozwija, po jakimś czasie inwestorzy mniej chętnie przychodzą do takiego kraju. W naszym przypadku ten pierwszy efekt już jest widoczny, od kilku lat mamy słaby poziom inwestycji prywatnych - powiedział w "Money. To się liczy" Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. - Każdy kolejny mały krok powoduje, że w pierwszym kroku wycofają się mali, prywatni inwestorzy zagraniczni. Wielcy na razie tak nie robili, ale każda taka decyzja będzie...