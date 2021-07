Loteria szczepionkowa. Kolejne losowanie nagród tygodniowych, do zgarnięcia duże pieniądze

Pięć nagród po 50 tysięcy złotych każda oraz 60 hulajnóg elektrycznych - takie nagrody są do zgarnięcia dziś, czyli w środę 21 lipca, kiedy to wypada kolejne losowanie nagród tygodniowych w loterii szczepionkowej. To już drugie tego typu losowanie, tym razem obejmie osoby zarejestrowane od 12 do 18 lipca.