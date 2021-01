Loty z Poznania do Warszawy całkowicie zawieszone. Decyzja PLL LOT

Loty z Poznania do Warszawy całkowicie zawieszone. Obecnie odbywają się dwa razy dziennie, od 29 stycznia na tej trasie nie poleci żaden samolot należący do PLL LOT.

Zawieszone są też połącznia PLL LOT z Warszawy do Katowic. Jak informuje portal Fly4free, do marca zawieszone będzie także połączenie z Warszawy do Bydgoszczy oraz z Krakowa do Gdańska. Pod koniec stycznia z systemu rezerwacyjnego znikają też loty z Warszawy do Zielonej Góry.