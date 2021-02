Marian Banaś dogaduje się z PiS. Targi o stanowiska

lpp 1 godz. temu zgłoś do moderacji 100 6 Odpowiedz

Za to samo PiS ściga Kwiatkowskiego, a co najlepsze, to za czasów PO prokuratura wszczęła sprawę "obsadzania stanowisk swoimi" przez Kwiatkowskiego i Burego. Analogicznie rzecz ujmując, Banaś, Kaczyński i Duda powinni mieć postawione zarzuty analogiczne co Kwiatkowski. Co o tym myśli "ciemny lud", będę mieli?