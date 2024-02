Wątek osób zatrudnionych w resorcie wiceminister Kołodziejczak rozpoczął od krytyki Roberta Telusa , ministra rolnictwa z czasów Prawa i Sprawiedliwości (nie wszedł on do tzw. dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego ).

Kołodziejczak: w MR nie robiono raportów nt. zboża z Ukrainy

Po chwili jednak doprecyzował, że on jeszcze nikogo nie zwolnił i "każdy ma możliwość pracować". – Odpowiadam za bardzo ważny departament rynków rolnych, który nie prowadził chociażby analiz tego, co do Polski wpływa i w jakiej ilości. Dzisiaj na mój wniosek każdego dnia otrzymujemy raport i na koniec każdego tygodnia (kolejny – przyp. red.) raport, (dotyczący – przyp. red.) tego, czego i ile wpłynęło do Polski, jakiego towaru – wyjaśnił wiceminister.