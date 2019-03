Michał Lisiecki pozostanie w areszcie mimo kaucji. "To bezprawne"

Kaucję wpłacono w sobotę, Lisiecki nie został jednak zwolniony. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu i złożyła wniosek, by podejrzanego nie wypuszczać do czasu rozpatrzenia zażalenia.

- Sąd wstrzymał wykonanie postanowienia o areszcie kaucyjnym dla wydawcy "Wprost" i "Do Rzeczy" Michała Lisieckiego. Podejrzany pozostanie w areszcie do rozpatrzenia zażalenia, które złożyła prokuratura - informuje Prokuratura Krajowa.

Zdaniem prawnika cytowanego przez "Wprost" , taka decyzja "to skandal".

- Zgodnie z procedurą, jeśli sąd zadecydował o areszcie warunkowym, w momencie wpłaty kaucji areszt tymczasowy upada. To nie tylko moja opinia, ale też stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w orzecznictwie. Dlatego w moim przekonaniu Michał Lisiecki pozostaje w tej chwili w areszcie całkowicie bezprawnie - mówi "Wprost" mecenas Zbigniew Krüger.

- Jest zastanawiające, że w swojej piątkowej decyzji sąd zdecydował się na zastosowanie środka wolnościowego, po wpłaceniu wyznaczonej kaucji. Cały czas wierzymy głęboko w bezpodstawność postawionych zarzutów, co - jak myślimy - szybko zostanie dowiedzione, liczymy na jak najszybsze, drobiazgowe wyjaśnienie całej tej sprawy - czytamy w oświadczeniu spółki.

Jak twierdzi, jego zatrzymanie to wynik pomówienia przez "zdyskredytowaną i mało wiarygodną osobę, która ostatnie miesiące spędziła w areszcie, a dziś próbuje oczyścić siebie pomawiając innych".

Michał Lisiecki jest założycielem oraz prezesem firmy PMPG Polskie Media. Wydaje ona m.in. "Wprost" oraz "Do Rzeczy". - Wydawca, menadżer, przedsiębiorca, ekspert rynku mediów i komunikacji marketingowej, promotor przedsiębiorczości, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości młodych - czytamy o przedsiębiorcy na stronie PMPG.

Ciekawostką jest, że "Wprost" i "Do Rzeczy" są w trójce magazynów, w których najchętniej reklamy kupują Spółki Skarbu Państwa - tak wynika z raportu, do którego dotarł portal Wirtualnemedia.pl,. Oprócz tych dwóch tytułów na podium są jeszcze "Sieci Prawdy".

Spółki państwowe regularnie od 2015 roku zwiększają wydatki reklamowe w magazynach. W 2016 r. było to 73,6 mln zł, w 2017 r. – 84,49 mln zł, w 2018 r. ponad 111 mln zł. Oznacza to wzrost wydatków o 80 proc. w porównaniu do 2015 r. Jednym z największych beneficjentów tej zwyżki na nakłady reklamowe w magazynach, w których wydawcą jest Michał Lisiecki.