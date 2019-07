Miedziaki do likwidacji? Są drogie i często zbędne

Jak podaje WNP.PL, kolejne kraje się na to decydują - ostatnio Belgia. Od grudnia znikną tam jedno- i dwucentówki, bilon będzie zaczynał się od 5 eurocentów. To wymusi uśrednienie cen, sprzedawcy będą musieli je zaokrąglić. W przypadku jednego lub dwóch centów – w dół, od 3 centów – w górę. Co ciekawe, popularne końcówki cen "99" nie znikną z internetu. Płacąc online nadal będzie obowiązywało rozliczenie co do jednego centa.