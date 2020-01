Mieszkanie plus. Minister Emilewicz zapowiada "reset"

- W styczniu będzie reset Mieszkania Plus. Przedstawimy zakres prac aktywności legislacyjnej, który chcemy, aby przyspieszył projekty budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Ale także pokażemy, które podmioty chcielibyśmy włączyć w szerszym stopniu do realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia - powiedziała, cytowana przez PAP, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Dodała, że wkrótce resort zaprezentuje raport dotyczący rynku mieszkalnictwa w Polsce. - Program Mieszkanie plus nie był niewypałem, jednak problem związany z rynkiem mieszkaniowym w Polsce realnie istnieje. Jeżeli pulę poszukujących mieszkań określilibyśmy jako 100 proc. to ok. 40 proc. to jest ta populacja, do której skierowany jest program - powiedziała minister.