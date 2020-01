Na razie tylko Mieszkanie Minus. Trzy lata i nie ma nawet 900 lokali

Liczbę lokali ujawnia samo Ministerstwo Rozwoju, które w nowej kadencji przejęło program od Ministerstwa Infrastruktury. Z odpowiedzi na interpelację posła Krzysztofa Brejzy wynika, że do końca 2019 roku w sumie oddano do użytku zaledwie 867 mieszkań.

Obejrzyj: Mieszkanie Plus. Emilewicz: "to jeden z najważniejszych tematów"

"Ponadto, w tym roku (czyli w 2019 r. – przyp. red.) planowane jest zakończenie inwestycji obejmującej budowę 42 mieszkań w Kępicach" - podaje Ministerstwo Rozwoju. Jak dodaje, w budowie jest też jeszcze ok. 1,9 tys. mieszkań. "Na etapie przygotowania do realizacji ok. 43 tys. lokali." - dodaje resort.