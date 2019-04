Minister Czerwińska znowu na wylocie. Nikt nie chce jej zmian w podatkach

Czerwińska chciała to zmienić. Głównie przez znaczne podwyższenie kosztów uzyskania przychodów. To sprawiłoby, że klin by spadł. Drugim efektem tej zmiany byłoby wsparcie rynku pracy. Koszty uzyskania przychodów pomagają obniżyć podatek tylko osobom pracującym. Koszt dla budżetu? Ok. 10 mld zł.