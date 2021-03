Mniej osób w sklepach. Sprawdź, co się zmienia

W najbliższą sobotę 27 marca wchodzą w życie nowe obostrzenia. Będą obowiązywały co najmniej do 9 kwietnia. Jedna z głównych zmian dotyka sieci handlowych, bo mniej klientów będzie mogło jednocześnie robić zakupy w każdym ze sklepów.

Zacznijmy od dyskontów, opierając się o średnią powierzchnię wszystkich sklepów danej sieci. Średnia powierzchnia sklepów sieci Biedronka to 600 mkw., a sieci Lidl to 1200 mkw.

Oznacza to, że od soboty 27 marca - do odwołania tego przez rząd - jednocześnie zakupy w Biedronce będzie mogło robić średnio 30 osób, z kolei w przypadku sklepów Lidl, średnia liczba klientów wzrasta do 60 osób.

Jednak średnia dla większości sklepów tej sieci to 500 mkw. To oznacza, że w każdym takim Carrefourze średnio na raz będzie mogło przebywać 25 klientów.

Zupełni inaczej wygląda sytuacja w przypadku sieci Auchan. Jej sklepy kompaktowe mają do 5 do 10 tys. mkw. powierzchni, a te większe od 10 do 18 tys. mkw. Więc w tych kompaktowych zakupy jednocześnie średnio zrobi od 250 do 500 klientów, a w tych standardowych od 500 do nawet 900 klientów.