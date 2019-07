Morawiecki i von der Leyen w Warszawie. Premier ma pomysł na problem z brexitem

- Omówiliśmy wiele spraw, większość dotyczyło każdego z krajów członkowskich w UE. Omówiliśmy te tematy w szczególnym momencie - obejmowania stanowisk w Unii przez nowe osoby. Takie sytuacje dają okazję do nowego otwarcia - powiedział premier Mateusz Morawiecki tuż po spotkaniu z przewodniczącą-elekt Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Morawiecki ma też pomysł, jak rozwiązać problem związany z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. - W związku z brexitem w UE będzie mniej środków. To, co przedstawiłem dzisiaj, to była próba przeskoczenia tego problemu, czyli próba przedstawienia dodatkowych źródeł dochodu dla państw członkowskich i dla całej Unii - powiedział premier.