Most za 2 mln zł lokalną atrakcją. Bo nie można na niego wjechać

Most wybudowano, ale nie można na niego wjechać. Nowy burmistrz Rogoźna Łukasz Zaranek, który wygrał w pierwszej turze ostatnich wyborów samorządowych (51,56 proc. głosów), nie ukrywa swojego zdziwienia. Dlaczego? Ktoś stworzył projekt, zatwierdził go i doszło do realizacji. - Widzieliśmy, że coś jest nie tak - zdradził burmistrz.