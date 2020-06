Motoryzacja. Volkswagen liczy koszty i przenosi produkcję do Polski

W ciągu kilku lat Volkswagen chce zlikwidować około 5 tys. etatów w niemieckich zakładach produkujących samochody użytkowe i przenieść produkcję aut dostawczych do Polski – informuje "Puls Biznesu", powołując się na wywiad, jakiego Thomas Sedran, szef VW Samochody Użytkowe, udzielił serwisowi "Automobilwoche".

Przyznał on, że koncern chce zredukowanie załogę zakładu w Hanowerze z 15 tys. do 10 tys. i przeorganizować jego pracę tak, by powstawały tam najdroższe modele, na przykład vany klasy premium.