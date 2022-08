Możliwa kolejna panika zakupowa? Polacy boją się pustych półek

Ponad połowa Polaków obawia się , że przez szalejącą inflację, wojnę w Ukrainie lub inne negatywne zdarzenia wkrótce będzie brakowało w sklepach różnych towarów , na wzór sytuacji z brakiem cukru . Takich obaw nie ma co trzeci badany, a 14,3 proc. respondentów "nie wie, co o tym myśleć" - wynika z badania nastrojów konsumenckich przeprowadzonego przez UCE Research i Grupę Blix.

Obawy o braki towarów towarzyszą częściej kobietom (blisko 58 proc.), a jeżeli chodzi o podział na kategorie wiekowe, to niepokój o puste półki spędza sen z powiek osobom w wieku 56-80 lat (54,6 proc.), a także tym z miejscowości liczących od 20 tys. do 49 tys. mieszkańców (58,8 proc.).

W społeczeństwie niepokój, choć nieuzasadniony

Krzysztof Łuczak, główny ekonomisty Grupy Blix, podkreśla, że obawy związane z możliwymi brakami towarów są obecnie nieuzasadnione. - Istotne jest to, że niepokoje sygnalizują niepewność Polaków co do sytuacji na rynku. Powodami tego są m.in. szalejące ceny, które chwilowo mogą wzmagać popyt na niektóre towary, ale to nie powinno być przyczyną robienia gwałtownych ruchów w postaci zapasów - stwierdził. Zwrócił też uwagę, że cały czas trwa wojna za naszą wschodnią granicą i duża część produktów jest tam wysyłana.