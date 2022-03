Na ten wskaźnik cen rządowa tarcza nie ma większego wpływu. Ciągle idzie w górę

Glap_okrada_n... 17 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Inflacja to dobra wymówka żeby złupić zwykłych ludzi. Nie dawajcie się nabrac na bajki o zduszaniu inflacji podnoszeniem stóp bo to ściema, oni mówia o czymś niewidzialnym, bezdusznym a podniesieniem stóp po prostu ordynarnie dobijają ludzi którzy mają kredyt. Glapiński bezczelnie wprowadza SANKCJE na kredytobiorców żeby walczyć , bronić, itp jak by to nie nazywał, a to przeciez wymówka żeby łupić ludzi.