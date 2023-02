Nadchodzą zmiany dla milionów Polaków. Oto co musisz wiedzieć

Od 1 marca nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Waloryzacja przeprowadzana jest przez ZUS z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku,

Rekordowa waloryzacja emerytur i rent

Świadczenia wzrosną o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto

Osoby, których świadczenie wynosi 1338,44 zł, po waloryzacji otrzymają 250 zł więcej, czyli 1588,44 zł. W skali roku oznacza to podwyżkę w wysokości 3 tys. zł - wyliczyła prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

Jak podał ZUS, emerytura w wysokości 2 tys. zł wzrośnie o 296 zł do kwoty 2296 zł, co oznacza dodatkowe 3552 zł w skali roku. Emeryci pobierający świadczenie w wysokości 3 tys. zł po waloryzacji dostaną 3444 zł (wzrost o 444 zł). Jak wyliczył ZUS, przełoży się to na 5328 zł podwyżki w skali roku.

Na waloryzację emerytur zostanie przeznaczone 42 mld zł.

Dodatek antyemerytalny. Miliony dla mundurowych

1 marca zacznie obowiązywać także nowe miesięczne świadczenie, będzie przysługiwało funkcjonariuszom i żołnierzom po 15. roku służby.

Będzie się rozpoczynało od 5 proc. uposażenia i co roku będzie rosło o 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc. Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej będzie też wliczane do podstawy wymiaru emerytury.

Dodatek po 15 latach służby będzie wypłacany niezależenie od świadczenia motywacyjnego przysługującego mundurowym z co najmniej 25-letnim stażem.

Rząd w ten sposób chce zatrzymać policjantów w pracy. W policji są bowiem wakaty, a dodatkowo ostatnio wielu funkcjonariuszy złożyło wypowiedzenia i poszło na emeryturę.

Autozapis do PPK. Ważne są terminy

28 lutego wygasają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. To oznacza, że jeśli pismo o rezygnacji nie zostanie złożone w marcu, to w kwietniu przyjdzie niższa pensja. Autozapis do rządowego programu PPK obejmie ok. 8 mln osób.

PPK to sposób na długoterminowe oszczędzanie. Uprawnionymi do gromadzenia oszczędności w PPK są wszyscy, którzy podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Na wpłaty w ramach PPK składają się: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które płaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.) i 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca. Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymują także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz co roku tzw. wpłatę państwa, która wynosi 240 zł.

Obniżka cen biletów PKP

Od 1 marca PKP obniży ceny biletów. W pociągach TLK i IC spadną o 11 proc., a w pociągach kategorii EIC i EIP obniżka wyniesie 15 proc. Wskutek podwyżki od stycznia 2023 r. na niektórych kursach tego przewoźnika bilety podrożały nawet o 20 proc.

Decyzja o podwyżkach była powszechnie krytykowana. I przez polityków, i przez ekspertów ds. transportu, jak i przez samych pasażerów. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział naciski na przewoźnika, by obniżył ceny. Z kolei minister infrastruktury obiecał PKP Intercity dodatkowe 575 mln zł dofinansowania, aby zrekompensować trzykrotnie wyższy rachunek za energię elektryczną niż w 2019 r.

Spółka w komunikacie poinformowała, że wprowadzenie niższych cen będzie możliwe "w związku z dodatkowymi działaniami optymalizacyjnymi".

Kooperatywa sposobem na własne "M"?

Kooperatywa mieszkaniowa to wspólne budowanie domów i mieszkań. W marcu tego roku wchodzą przepisy, które ułatwią taki sposób budowy. Zgodnie z nowymi regulacjami w kooperatywie będą mogły działać co najmniej trzy osoby fizyczne.

Dzięki kooperatywie mieszkaniowej grupa osób fizycznych np. krewnych, przyjaciół lub znajomych, będzie mogła wspólnie kupić działkę, aby wybudować na niej budynek wielorodzinny lub domy jednorodzinne na własne potrzeby.

Na ten cel będzie można kupić także istniejący budynek, aby go następnie wyremontować. Ustawa dopuszcza także możliwość utworzenia kooperatywy w celu zapewnienia mieszkań swoim dzieciom.

Nowe przepisy wprowadzają także preferencje dla kooperatyw przy zakupie nieruchomości od gminy. Będzie można je nabyć m.in. w formie przetargu ( tylko dla kooperatyw i spółdzielni). Nowe przepisy przewidują także alternatywne formy rozliczeń oraz bonifikaty od ceny nieruchomości.

