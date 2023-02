Najbogatsi trują najbardziej. To oni stoją za problemami Ziemi

Dziennikarz 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nieważne gdzie jest emisja CO2 i zanieczyszczeń. Atmosfera Ziemi, to jedna wielka POŁĄCZONA struktura. Europa przez ostatnie 50 lat, ograniczyła szkodliwe emisje o 85%. Niestety, było to tylko ok 10-15% Światowe emisji. Chiny i Azja przez ten okres zwiększyły emisję o 400-500%. Cztery , pięć razy. Liczbach bezwzględnych, jest jeszcze gorzej ponieważ wielkość emisji Europy i Azji w 2000 roku miała się jak 1 : 6. To co propagują *zieloni* w Europie, to nic innego jak dywersja gospodarcza na korzyść Azji, głównie Chin.