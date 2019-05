Najpierw Chiny, teraz Japonia. Donald Trump nie zwalnia tempa

Przekonywał obecnych, że "nigdy nie było lepszych czasów ", by inwestować w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W ten sposób przekonywał obecnych na spotkaniu inwestorów, by część środków skierować właśnie w stronę północnej Ameryki.

Trump skierował również do japońskich biznesmenów kilka żartów. Pierwszy? O tym, że Japonia wciąż ma nad USA przewagę pod względem bilansu handlu zagranicznego. Oznacza to, że wciąż więcej towarów i usług wędruje z Japonii do USA niż w drugą stronę. Donald Trump śmiał się, że to właśnie ta statystyka powoduje, że jest tak bardzo lubiany i dobrze goszczony w Japonii.