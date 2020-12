gospodarka Mateusz Ratajczak 58 minut temu

Najpierw szczepionki, później testy odporności. Znamy szczegóły

Masowe dobrowolne i bezpłatne szczepienia to nie wszystko. Jak wynika z projektu "Narodowego Programu Szczepień" wraz z szczepionkami służby sanitarne i medyczne mogą rozpocząć też testy przesiewowe Polaków. Wszystko po to, by sprawdzić poziom odporności społeczeństwa.

