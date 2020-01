NBP pokazuje dane. Wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce, spadek polskich za granicą

"Napływ netto zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski wyniósł w 2018 roku 50,4 mld zł, co oznacza wzrost o 45,3 proc. względem 2017 r." - podaje Narodowy Bank Polski. Najważniejszym składnikiem napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2018 r. były reinwestowane zyski, których wartość wyniosła 37,8 mld zł.

"Wartość zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2018 roku wyniosła 859,1 mld zł i była wyższa o 2,7 proc. w stosunku do stanu zobowiązań na koniec poprzedniego roku. Stało się to mimo spadku cen akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW)" - czytamy w komunikacie.

W 2018 dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosły 86,5 mld zł i były wyższe o 5,3 mld zł, tj. o 6,5 proc., niż w 2017 roku. Na przestrzeni ostatnich lat wzrost dochodów był zbliżony do tempa wzrostu całej gospodarki, a ich wartość w stosunku do PKB pozostawała na prawie niezmienionym poziomie, ok. 4 proc. PKB.