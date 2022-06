Nie ma powrotu do niskiej inflacji. Szefowa EBC mówi o błędach strażników pieniądza

"Nie sądzę, byśmy powrócili do stanu niskiej inflacji" - powiedziała prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Lagarde zwróciła uwagę, że w ciągu ostatniej dekady EBC miał do czynienia ze zbyt niską inflacją i innym problemami. " Jednak teraz jest to zupełnie inna sytuacja". Inwazja Rosji na Ukrainę również zmieniła warunki działania EBC - powiedziała. Prezes EBC wyraziła nadzieję, że w perspektywie średniookresowej inflacja ustabilizuje się na poziomie celu EBC, czyli dwóch procent.

Błędy strażników pieniądza

Szefowa EBC przyznając się do błędów, stwierdziła, że banki centralne muszą z pokorą spojrzeć wstecz na swoje wcześniejsze prognozy inflacyjne, gdyż od dłuższego czasu strażnicy pieniądza przewidywali znaczny spadek inflacji w tym roku, tymczasem w maju stopa inflacji w strefie euro wyniosła 8,1 procent. W USA ceny wzrosły nawet o 8,6 procent.

Lagarde stwierdziła, że należy przeanalizować, co było przyczyną błędów i jak to określiła, będzie to "pożyteczne ćwiczenie". Jej zdaniem ważną rolę odegrały zmiany cen energii, które wzrosły znacznie bardziej niż początkowo oczekiwano.