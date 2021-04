"Przedsiębiorcy – u was nie ma, że się nie da". Kondycja polskich firm po roku pandemii

– Przedsiębiorcy, to znaczy osoby, które prowadzą działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, są z pewnością grupą, na którą najmocniej oddziałują wszelkie wahania na rynku, z reguły nie mają oni także zgromadzonego kapitału – mówi Ewa Łuniewska. – Co jednak zaobserwowaliśmy, przedstawiciele sektora MŚP absolutnie się nie poddali i ciągle szukali nowych sposobów funkcjonowania. Jako instytucja finansowa nieustannie obserwujemy ten proces i widzimy, że pomysłów przedsiębiorców było i jest bardzo dużo.

Jeśli nawet dana działalność wymaga kontaktu bezpośredniego – sieć stała się głównym kanałem dotarcia do klienta, zbierania zamówień czy na przykład rejestrowania na wizyty lub spotkania w punktach usługowych, co dawało możliwość korzystania z ofert z zachowaniem standardów bezpieczeństwa.

Po roku od wybuchu pandemii, przyszedł czas na kontynuowanie działań – dla części firm będzie to odbudowa, dla innych – dalszy rozwój. Niezależne jednak od tego, na jakim etapie znajduje się teraz przedsiębiorstwo, zazwyczaj najpowszechniejszą bolączką jest dostęp do finansowania.

Oprócz tego dla klientów banku dostępna jest również obsługa księgowa za 0 złotych na 6 miesięcy – w jej ramach przedsiębiorcy dostają dostęp do usług specjalistów, którzy sprawdzą i zaksięgują faktury oraz służą bieżącym wsparciem w ramach konsultacji. Wszystko to można załatwić zdalnie, przez aplikację bankową lub bankowość internetową.

Pandemia pokazała, że "da się", że to, co było do tej pory niemożliwe – jest wykonalne i działa. Widać to zwłaszcza w kontekście załatwiania spraw urzędowych. Pierwsze tego rodzaju udogodnienia zapewniły – jeszcze na długo przed pandemią – banki, choćby poprzez możliwość uzyskania profilu zaufanego, czyli naszej cyfrowej tożsamości – za pośrednictwem bankowości internetowej.